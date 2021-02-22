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توخيل: مواجهة أتلتيكو اختبار لـ"قوة" تشيلسي الذهنية

توخيل تشيلسي
توخيل مع لاعبيه بعد نهاية مباراة سابقة

توخيل: مواجهة أتلتيكو اختبار لـ"قوة" تشيلسي الذهنية

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بوخارست - رويترز

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يتوقع توماس توخيل مدرب تشيلسي أن تكون مواجهة أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الإسباني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء اختبارا كبيرا لقوة فريقه الذهنية.

ولم يخسر تشيلسي في سبع مباريات في كل المسابقات منذ أن حل توخيل بدلا من فرانك لامبارد لكن المدرب الألماني قال إنه سيتعين على الفريق اللندني أن يكون في أفضل حالاته أمام منافسه بقيادة المدرب دييغو سيميوني.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: سيكون اختبارا كبيرا. لديهم تشكيلة رائعة ويقودهم مدرب صاحب خبرة كبيرة. أتمنى أن نكون في أفضل حالاتنا في هذه المباراة، سنحاول اللعب بطريقتنا، فالكل يعرف ما الذي يتطلبه اللعب أمام أتلتيكو. القتال والخبرة والقوة الذهنية.

ويفتقد توخيل المدافع صاحب الخبرة تياغو سيلفا إذ لا يزال اللاعب البرازيلي يتعافى من إصابة لكن لاعب الوسط كاي هافيرتز والمهاجم كريستيان بوليسيتش يقتربان من العودة.

وكان من المقرر أن يستضيف أتلتيكو المباراة في مدريد قبل نقلها إلى رومانيا بسبب القيود التي تفرضها إسبانيا على القادمين من بريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد، وعن ذلك يقول توخيل: سيفقد أتليتيكو أفضلية اللعب على أرضه.

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