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خسارة سيتي تدفع أرتيتا للتركيز على الدوري الأوروبي

أرتيتا
أرتيتا في اللقاء الذي خسره فريقه

خسارة سيتي تدفع أرتيتا للتركيز على الدوري الأوروبي

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لندن - رويترز

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وصف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال مباراة الإياب في دور 32 للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام بنفيكا بأنها "نهائية" بعد الخسارة 1-صفر أمام مانشستر سيتي وتقلص آماله في إنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز في المربع الذهبي.

وسجل رحيم سترلينغ هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 75 ثانية ليخسر أرسنال للمرة الثالثة في أربع مباريات ويقبع في المركز العاشر برصيد 34 نقطة وبفارق 11 نقطة عن وست هام يونايتد رابع الترتيب.

وإذا أخفق أرسنال في إنهاء الموسم بالمربع الذهبي، فإنه يستطيع التأهل إلى دوري الأبطال إذا أحرز لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وقال أرتيتا إن أهمية الدوري الأوروبي زادت وسيحاول انتزاع بطاقة التأهل بعدما اكتفى بالتعادل 1-1 مع بنفيكا البرتغالي ذهابا.

وأضاف المدرب الإسباني: الدوري الأوروبي بطولة مهمة باستمرار لكن بكل وضوح فإن كل هزيمة الآن في الدوري ستجعلنا في موقف صعب، يجب أن نتعامل مع مباراة تلو الأخرى، ونحتاج إلى سلسلة من المباريات بنتائج إيجابية.

وواصل: أعتقد أننا قدمنا مستويات جيدة لكننا خسرنا مرتين أو ثلاث مرات بطرق مختلفة وهذا ما لم نكن نريده، ولدينا نهائي يوم الخميس لأننا نريد الاستمرار في البطولة. يجب علينا أن ننام ونأكل وليس لدينا وقت للمران، ثم سنسافر إلى اليونان.

وأكد أرتيتا أنه سيجري العديد من التغييرات في التشكيلة بعدما نال الإرهاق من بعض اللاعبين خلال مواجهة سيتي متصدر الدوري، وأردف: لا أدري إذا كنت سأجري خمسة أو أربعة أو سبعة تغييرات. سنرى كيف ستكون الأمور، لقد كانت مباراة عنيفة بدنيا للجانبين لأنها كانت قوية من البداية وسنرى من سيكون جاهزا ولائقا للعب.

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