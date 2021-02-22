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دورتموند مستعد لتقبل عقوبات رابطة الدوري الألماني

دورتموند
جماهير النادي خالفت إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد

دورتموند مستعد لتقبل عقوبات رابطة الدوري الألماني

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دورتموند - د ب أ

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أكد هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أن النادي سيتقبل فرض أي عقوبة من جانب رابطة الدوري الألماني، إثر قيام جماهير الفريق بمخالفة إجراءات الوقاية من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عقب مباراة ديربي الرور أمام شالكه.

وانتهك المشجعون القواعد المعمول بها خلال احتفالهم بفوز الفريق على شالكه 4 - صفر السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني وذلك لدى عودة دورتموند من المباراة التي أقيمت على ملعب شالكه.

وأضاف فاتسكه أن النادي سيتعلم الدرس من هذه القضية، وتابع في تصريحاته لقناة "سبورت 1" التليفزيونية :سنعمل في القضية ونتعاون مع الشرطة وجميع الأطراف المعنية لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر، فنحن في بوروسيا دورتموند نتحلى بالمسؤولية بشكل كبير. ونعتذر بصدق.

وذكرنادي دورتموند أمس الأحد أن ما يتراوح بين 150 و200 مشجع احتفلوا بالفريق خارج ملعب التدريب، وكان بعضهم لا يرتدون الكمامات ولا يراعون إرشادات التباعد الجسدي، وأضاف النادي: احتفل اللاعبون مع المشجعين، لكن دون مغادرة الحافلة وقد قام البعض بتصوير ذلك.

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