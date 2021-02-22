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غوارديولا: : سلسلة انتصارات سيتي ستتوقف في يوم ما

غوارديولا
سيتي ابتعد في الصدارة بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه

غوارديولا: : سلسلة انتصارات سيتي ستتوقف في يوم ما

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لندن - رويترز

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أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه مندهش من أداء فريقه المذهل وسط تعثر باقي منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يثق أن مسيرة الانتصارات المتتالية ستتوقف في يوم ما.

وحقق سيتي فوزه 18 على التوالي في كل المسابقات عندما تفوق 1-0 صفر على أرسنال مساء يوم الأحد، ليهيمن على صدارة المسابقة بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه.

ولدى فريق المدرب غوارديولا، الذي خسر لآخر مرة في نوفمبر ، 59 نقطة من 25 مباراة بعدما سجل رحيم سترلينغ هدف اللقاء الوحيد ليحقق سيتي انتصاره 13 على التوالي في الدوري الممتاز.

وقال غوارديولا بعد الفوز في استاد الإمارات: الرقم سيتوقف في يوم ما وسنخسر مباريات، لكن أنا مندهش وسعيد أنه في الوقت الذي يعاني فيه الجميع في العالم، وكل الفرق في العالم تهدر النقاط، فإننا نلعب بثبات في المستوى على مدار آخر شهرين.

وأضاف: يتحدث الناس كثيرا عن الرقم القياسي وعن الانتصارات لكن حتى تفعل ذلك فإنك تحتاج إلى الفوز بمثل هذه المباريات وتحقيق الكثير والكثير من الانتصارات.

وأضاف غوارديولا إن سيرجيو أغويرو، الهداف التاريخي لسيتي، الذي لم يلعب منذ الثالث من يناير بسبب سلسلة من الإصابات ومعاناته من فيروس كورونا المستجد اقترب من العودة إلى الملاعب.

وزاد المدرب الإسباني: أنا أتطلع إلى إشراكه. لا يمكن أن ننسى أنه غاب طويلا بسبب الإصابة وأنه سيستعيد إيقاعه فقط عندما يحصل على دقائق من اللعب.

وتابع: في أسرع وقت أستطيع فيه أن أفعل ذلك، سأجعله يلعب لأنه يستحق وأنا أريد ذلك. أريد أن أقول له إن يستمر في عمله الجاد لأن وقته سيأتي.

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