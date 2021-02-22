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محاكمة لاعب ريال مدريد السابق بتهمة حيازة صور إباحية

ميتزلدر ميسي برشلونة ريال مدريد
ميتزلدر في مواجهة ميسي خلال مباراة ريال مدريد وبرشلونة عام 2009

محاكمة لاعب ريال مدريد السابق بتهمة حيازة صور إباحية

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برلين - فرانس برس

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أعلنت محكمة ألمانية، الاثنين، أن المدافع الدولي السابق كريستوف ميتزلدر سيحاكم في أبريل المقبل في دوسلدورف، بتهمة نشره صورا إباحية للأطفال.

وأضافت المحكمة في بيان أن مدافع بوروسيا دورتموند وريال مدريد السابق الذي ينفي التهم الموجهة إليه، سيحاكم اعتبارًا من 29 أبريل.

واتهمت السلطات قلب الدفاع السابق (40 عامًا) بإرسال 29 صورة إباحية للأطفال لأحد معارفه عبر تطبيق "واتس آب". كما سيحاكم بتهمة حيازة صور إباحية للأطفال.

ولم تصدر مذكرة توقيف بحق لاعب ريال مدريد الإسباني الأسبق الذي كان يخضع لدورة تدريبية لنيل شهادة مدرب مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، عندما فُتح التحقيق بحقه في سبتمبر من العام 2019.

وأكدت صحيفة "بيلد" المحلية حينها أن شريكة اللاعب السابق، المرتبطة به لمدة عام، قد تخلّت عنه بعد أن تلقت منه ما لا يقل عن 15 صورة لمواد إباحية للأطفال.

كما قررت قناة "ايه آر دي" العامة التي عمل لها مستشارًا منذ فترة قصيرة، على الفور "تعليق تعاونها" معه خلال فترة التحقيقات.

وشارك ميتزلدر في 47 مباراة دولية بين عامي 2001 و2008 وحلّ وصيفًا لكأس العالم 2002 مع المانشافت، كما لعب مع دورتموند بين عامي 2000 و2007 قبل ان ينقل إلى ريال مدريد حتى العام 2010 ويعود الى بلاده من بوابة شالكه وينهي معه مسيرته الاحترافية في العام 2013.

ومنذ حينها، يدير وكالة إعلانات ولديه "مؤسسة كريستوف ميتزلدر" الخاصة به والتي تدعم مشاريع للأطفال والشباب. كما درّب فريق توس هالتيرن لما دون الـ19 عامًا.

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