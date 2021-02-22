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مهاجم نابولي يدخل المستشفى بعد إصابة في الرأس

أوسيمين
أوسيمن لحظة خروجه من ملعب مباراة فريقه أمام أتالانتا

مهاجم نابولي يدخل المستشفى بعد إصابة في الرأس

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نابولي - رويترز

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أعلن نابولي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أن المهاجم فيكتور أوسيمن سيبقى في المستشفى تحت الملاحظة بعدما تعرض لإصابة في الرأس خلال الخسارة 4-2 أمام أتلانتا في بيرغامو يوم الأحد.

واصطدمت رأس المهاجم النيجيري البالغ عمره 22 عاما بأرض الملعب بعد كرة مشتركة مع كريستيان روميرو مدافع أتلانتا قرب النهاية، وقال نابولي في بيان: أصيب فيكتور أوسيمن في رأسه، وبعد المباراة خضع لفحوص طبية لكنها لم تكشف عن نتيجة حاسمة.

وأضاف نابولي أن أوسيمن سيبقى في بيرغامو حتى يوم الاثنين وسيكون تحت الملاحظة من الجهاز الطبي للفريق.

ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 40 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن المربع الذهبي. ويستضيف فريق المدرب جينارو غاتوزو منافسه غرناطةالإسباني في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.

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