إشبيلية يهزم أوساسونا ويرتقي إلى المركز الثالث

تقدم فريق إشبيلية إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ملعب مضيفه أوساسونا 2 -صفر يوم الاثنين في المرحلة الرابعة والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إشبيلية بهدف سجله دييغو كارلوس في الدقيقة 19 ثم أضاف لوك دي يانغ الهدف الثاني في الدقيقة 49.

الفوز رفع رصيد إشبيلية إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن برشلونة صاحب المركز الرابع وتوقف رصيد أوساسونا عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد الوصيف.

وسجل إشبيلية فوزه الخامس عشر مقابل ثلاثة تعادلات وخمس هزائم فيما خسر أوساسونا للمرة الـ11 مقابل ستة انتصارات وسبعة تعادلات.