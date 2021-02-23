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بيلسا يفضل "التريث" قبل تجديد عقده مع ليدز

بيلسا
عقد بيلسا مع ليدز ينتهي نهاية الموسم الحالي

بيلسا يفضل "التريث" قبل تجديد عقده مع ليدز

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ليدز - رويترز

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أكد مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد أنه يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم لاتخاذ قرار بشأن استمراره مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانضم بيلسا إلى ليدز في 2018 وقاد النادي القادم من يوركشير للفوز بدوري الدرجة الثانية في 2019-2020 والترقي للدوري الممتاز لأول مرة منذ 2004.

وينتهي عقد المدرب الأرجنتيني في يونيو وقال بيلسا إن من الأفضل للطرفين الانتظار حتى نهاية الموسم، وأضاف بيلسا: أول شيء أود إلقاء الضوء عليه أن الأمر يبدو وكأن رئيس النادي عرض تمديد عقدي وأنا أماطل.

وزاد: قد يترجم الأمر وكأن النادي يرغب في بقائي وأنا لا والوضع ليس هكذا. الأمر الثاني أن قرار الاستمرار في ناد عاما آخر مهم للغاية ويجب أن تكون كل الأمور واضحة، سأخبر النادي بأنه يجب أن يدرس الأمر في نهاية الموسم.

ويستضيف ليدز، الذي يحتل المركز 12 بعد 24 مباراة، ساوثهامبتون في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

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