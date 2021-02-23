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تورينو يلغي مرانه خوفاً من انتشار فيروس كورونا

روما تورينو
تورينو كشف عن عدة إصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية

تورينو يلغي مرانه خوفاً من انتشار فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

تورينو - رويترز

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أعلن تورينو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء، إلغاء مرانه بسبب مخاوف من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأصيب ثلاثة لاعبين من تورينو، لم يكشف عن أسمائهم، بالفيروس بعد الإعلان عن إصابة لاعبين اثنين في 18 فبراير وواحد بعدها بيومين.

وقال تورينو في بيان: فيما يتعلق بالموقف الطارئ والخاص بحالات كوفيد-19 الإيجابية... وبناء على تعليمات هيئة الصحة المحلية، يعلن نادي تورينو إلغاء مران اليوم في انتظار المزيد من الفحوص.

وستكون المباراة المقبلة لتورينو على أرضه أمام ساسولو في الدوري الإيطالي يوم الجمعة المقبل.

ويحتل تورينو المركز 17 وبفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.

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