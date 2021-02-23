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سامباولي يستقيل من تدريب أتلتيكو مينيرو.. ويقترب من مرسيليا

سامباولي
سامباولي تولى تدريب إشبيلية الإسباني لموسم واحد

سامباولي يستقيل من تدريب أتلتيكو مينيرو.. ويقترب من مرسيليا

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مرسيليا - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

عزّزت استقالة المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الاثنين من تدريب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي لكرة القدم، التكهنات حول اقترابه من الإشراف على الإدارة الفنية لنادي مرسيليا الفرنسي.

وكتب سامباولي الذي كان مرتبطًا بالنادي البرازيلي حتى نهاية العام الحالي، في رسالة وجهها إلى أنصاره أرسلها المتحدث باسمه لوسائل الاعلام: النهاية حانت. ستكون المباراة الأخيرة يوم الخميس.

وأوضحت العديد من وسائل الإعلام أن مدرب المنتخب الأرجنتيني سابقا (2017-2018)، من المتوقع أن يصبح مدربا جديدا لنادي مرسيليا خلفا للبرتغالي أندريه فياش بواش المعاقب من إدارة النادي الجنوبي منذ مطلع فبراير بعدما كشف عن نيته في تقديم الاستقالة.

وتولى سامباولي (60 عاما) تدريب أتليتكو مينيرو في مارس 2020 وقاده إلى الفوز 25 مرة في 44 مباراة (10 هزائم و9 تعادلات).

وفي مسيرته التدريبية التي بدأت في عام 2002، قاد سامباولي فريقا برازيليًا آخر هو سانتوس، بالإضافة إلى أندية في البيرو وتشيلي والإكوادور، وتجربته الوحيدة في أوروبا كانت في إسبانيا مع نادي إشبيلية (2016-2017).

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