ستيرلنغ: غوارديولا غرس عقلية الانتصار في أذهان اللاعبين

أكد رحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن مدربه بيب غوارديولا غرس عقلية الانتصارات في التشكيلة، وأنه لا يترك اللاعبين يعيشون على أمجادهم السابقة.

وقاد غوارديولا سيتي للفوز بلقب الدوري مرتين منذ قدومه في 2016 ويبدو في طريقه لحصد اللقب الثالث إذ يتصدر بفارق عشر نقاط.

وقال سترلينغ لموقع سيتي على الإنترنت ردا على سؤال حول تأثير المدرب الإسباني: يتعلق الأمر بعقلية الانتصارات، هذا أكثر شيء تعلمته منه، وألا تكون سعيدا بما حققته. استمر في القتال والتحسن وحاول الفوز بالمزيد والمزيد.

وفاز سيتي في آخر 18 مباراة في كل المسابقات لكن سترلينجغقال إن الفريق لا يجب أن يشعر بالرضا عن النفس، ووأضاف: لن نشعر بالرضا عن أنفسنا ونحن ندرك أن الموسم لا يزال طويلا. سنحافظ على تركيزنا وسنلعب في دوري أبطال أوروبا هذا أسبوع، وبعد ذلك سنخوض مباراة في الدوري الممتاز، فنحن نتحكم في مصيرنا.

وسيلعب سيتي مع بروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري الأبطال في بودابست يوم الأربعاء قبل أن يستضيف وست هام يونايتد في الدوري الممتاز يوم السبت.