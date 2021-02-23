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سيميوني: سواريز يثير الرعب في قلوب المنافسين

سواريز
سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد

سيميوني: سواريز يثير الرعب في قلوب المنافسين

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مدريد - رويترز

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يثق دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في قدرة لويس سواريز على جعل الأمور أكثر صعوبة أمام تشيلسي في مباراة ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بينهما يوم الثلاثاء رغم صيامه مؤخرا عن هز الشباك في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

وسجل سواريز 16 هدفا في موسمه الأول مع أتليتيكو ليتصدر الفريق الدوري الإسباني لكن اللاعب لم يجد طريق الشباك حتى الآن في أربع مباريات مع فريقه بدوري الأبطال.

وفي أربعة مواسم سابقة مع برشلونة سجل سواريز عشرة أهداف فقط في دوري الأبطال بينما لم يهز الشباك في أي مباراة خارج الأرض في المسابقة منذ سبتمبر أيلول 2015.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل مباراة يوم الثلاثاء التي نقلت إلى رومانيا بسبب قيود السفر بين إسبانيا وبريطانيا لاحتواء انتشار فيروس كورونا : يبث سواريز الرعب في قلوب المنافسين بغض النظر عن المسابقة التي ينافس بها.

وتابع: يملك اللاعب مهارات وقدرات كبيرة يحسب لها المنافسون ألف حساب. سنتحدث عن مشاكل التسجيل خارج الأرض حين نذهب إلى لندن لكن المواجهة تعتبر بمثابة مباراة على أرضنا.

وأشاد سيميوني بنظيره توماس توخيل مدرب تشيلسي الذي قاد الفريق اللندني لتحقيق خمسة انتصارات وتعادلين في كل المسابقات منذ توليه المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد في يناير.

وقال سيميوني: نواجه منافسا بقيادة مدرب نجح في قيادة كل الفرق التي عمل بها لتقديم كرة قدم جميلة. جاء إلى ناد يملك امكانات مالية كبيرة ويبرم صفقات جيدة. تعاقد تشيلسي هذا الموسم مع بعض اللاعبين الشبان الممتازين ومنذ وصول توخيل تحسنت نتائج الفريق كثيرا. تشكيلة تشيلسي تتحدث عن نفسها. انظروا إلى مستوى الحراس الثلاثة. يعكس هذا قوة المنافس. القوة الهجومية الضاربة يمكنها اختراق أي فريق في العالم.

ووصل أتلتيكو مدريد إلى العاصمة الرومانية وهو يترنح من هزيمة مفاجئة 2-صفر على ملعبه أمام ليفانتي قلصت الفارق الذي يفصله في صدارة الدوري الإسباني عن أقرب مطارديه إلى ثلاث نقاط وتركت الفريق بانتصار وحيد في آخر أربع مباريات.

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