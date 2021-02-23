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غوارديولا: نأمل أن يحترمنا مونشنغلادباخ

غوارديولا
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي

غوارديولا: نأمل أن يحترمنا مونشنغلادباخ

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه لن يغير أسلوبه عند مواجهة بروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء لكن لا يمكن الشعور بالرضا التام.

وفاز متصدر الدوري الانجليزي الممتاز 1-صفر على أرسنال يوم الأحد ليمدد سلسلة انتصاراته للمباراة 18 على التوالي وسيكون مرشحا للتغلب على مونشنغلادباخ لكن غوارديولا شدد على ضرورة احترام المنافس الألماني.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا : سنستعد مثل مباراة عادية وسنطلب من اللاعبين تكرار ما فعلوا أمام أرسنال وليفربول وتوتنهام وإيفرتون.

وأضاف : لن نغير أي شيء ولكن سنتكيف مع طريقتهم لأننا لم نعتد اللعب ضدهم ويجب أن يدرك اللاعبون أننا سنواجه فريقا جيدا وسيبحث عن نتيجة ايجابية مثلنا.

وتابع : نخوض الكثير من المسابقات ولعبنا قبل يومين ووصلنا متأخرين إلى لندن والآن نقطع رحلة طويلة ويجب أن نتحلى بالتركيز.

واحتل مونشنغلادباخ المركز الثاني في المجموعة الثانية التي ضمت ريال مدريد وشاختار دونيتسك وإنتر ميلان وقال غوارديولا إنه يعرف أسلحة المنافس.

وأوضح : يبني الهجمات جيدا ويعتمد على التمريرات القصيرة ويجيد التواصل مع المهاجمين الذين يتمتعون بالسرعة. كل الفرق تستحق الاحترام الكبير ونأمل أن يحترمونا أيضا وسنسعى لتحقيق نتيجة جيدة من أجل الإياب.

وستلعب المباراة في بودابست بسبب قيود السفر إلى ألمانيا وسط جائحة كوفيد-19. وأكد غوارديولا أن كل اللاعبين باستثناء ناثان آكي يمكنهم المشاركة.

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