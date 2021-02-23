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مدرب ساوثهامبتون متحمس للصراع الخططي مع بيلسا

هازنهاتل
هازنهوتل في مباراة سابقة مع فريقه

مدرب ساوثهامبتون متحمس للصراع الخططي مع بيلسا

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ساوثهامبتون - رويترز

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أكد رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون أنه يتطلع إلى المواجهة القوية المنتظرة ضد مارسيلو بيلسا ويتوقع معركة خططية عند مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وحظي ليدز بإشادة بسبب أسلوبه الهجومي والضغط المتقدم ما جعله يحتل المركز 12 ويتقدم بمركزين على ساوثهامبتون، بينما قال هازنهوتل إنه ينتهج فلسفة مختلفة تماما عن بيلسا.

وأضاف هازنهوتل: إنه مدرب مشهور وناجح مع ليدز بطريقة تفكير تختلف تماما عني. إنها مثل الأسود والأبيض، سيكون من الرائع الوصول إلى حلول. عادة ما يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز مواجهات خططية على أعلى المستويات ويجب الوصول إلى التوازن المطلوب في كل جزء في اللعبة.

وتابع: ستكون هذه واحدة من أكثر المواجهات الخططية المثيرة هذا الموسم. لم نحصل على وقت طويل للاستعداد للمباراة، لكن هكذا حال ليدز أيضا.

وأكد هازنهوتل أنه سيفتقد كايل ووكر-بيترز وثيو والكوت وإبراهيما ديالو بينما تحوم شكوك حول مشاركة ستيوارت أرمسترونغ.

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