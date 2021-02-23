مدرب غلادباخ: جاهزون لمواجهة أفضل فريق في العالم

أشاد ماركو روزه مدرب بروسيا مونشنغلادباخ بمنافسه مانشستر سيتي قبل مباراتهما في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، وقال إنه سيواجه تقريبا أفضل فريق في العالم.

ويعيش سيتي حالة إبداع وفاز في آخر 18 مباراة في كل المسابقات وسيكون المرشح بكل تأكيد للتأهل خاصة بعد نقل المباراة إلى بودابست بسبب قيود السفر إلى ألمانيا المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويبدو سيتي في طريقه أيضا لإحراز لقب الدوري الإنجليزي إذ يتصدر بفارق عشر نقاط وسط تألق كبير من فريق المدرب بيب غوارديولا.

وقال روزه في مؤتمر صحفي: لا أحتاج إلى تحفيز اللاعبين. عندما تلعب كفريق مثل جلادباخ في دور الستة عشر أمام مانشستر سيتي، فإنك ستخرج فائزا في كافة الأحوال بمثل هذه المشاركة.

وأضاف: إنه حدث كبير للنادي بالوجود في هذه المسابقة ولقد قلنا باستمرار إننا نريد إثبات أنفسنا، سيتي يملك لاعبين من طراز رفيع في كل المراكز ونحن لدينا الفرصة لمعرفة مستوانا أمام تقريبا أفضل فريق في العالم، هذا بالضبط ما نريده ولهذا السبب نلعب كرة القدم.

وخاض جغلادباخ منافسات مجموعة صعبة حيث وقع مع ريال مدريد وشاختار دونيتسك وإنتر ميلان لكنه احتل المركز الثاني وتأهل.

وعانى غلادباخ من سلسلة من النتائج السيئة، ومنها الخسارة 2-1 أمام ماينتس يوم السبت الماضي، بعد أيام من إعلان روزه انتقاله إلى بروسيا دورتموند بعد نهاية الموسم الجاري.