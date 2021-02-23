هودسون يرفض "الاعتذار" بعد فوز بالاس على برايتون

أكد روي هودسون مدرب كريستال بالاس أنه لا يحتاج إلى الاعتذار بعدما انتزع فريقه الفوز 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون بفضل هدف كريستيان بنتيكي في الدقيقة 95 رغم الظهور بشكل متواضع.

وتقدم بالاس، الذي صنع ثلاث فرص على المرمى مقابل 25 لبرايتون، بهدف سجله جان-فيليب ماتيتا قبل أن يدرك يويل فيلتمان التعادل.

وقال هودسون إن الرقم الوحيد الذي يهم هو عدد الأهداف، وأضاف: لا تتعلق المباراة بعدد اللمسات في منطقة جزاء المنافس. الإحصاءات التي لها قيمة في نهاية اليوم هي النتيجة، استحوذ المنافس على الكرة بشكل أكبر بكل تأكيد، ودخل بالكرة منطقة جزائنا بشكل أكثر وكان أفضل لكني لن أتقدم بالاعتذار على الخروج بالفوز الذي نعتبره ثمينا جدا.

ويرى فيلتمان أن برايتون، الذي يحتل المركز 16 برصيد 26 نقطة وبفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط، لا يستحق الخروج من اللقاء صفر اليدين.

وأضاف: إنه شيء لا يصدق أن نخرج بذلك. نشعر أنها مثل السرقة. بسبب هذه النتيجة سندخل منطقة الخطر. يجب أن نملك رد الفعل وستكون المباراة في ضيافة وست بروميتش مهمة جدا.

ويحتل بالاس المركز 13 برصيد 32 نقطة من 25 مباراة وسيستضيف فولهام يوم الأحد المقبل.