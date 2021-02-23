يوفنتوس يستعيد نغمة الانتصارات على حساب كروتوني

استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه كروتوني 3 - صفر، يوم الاثنين، ضمن منافسات المرحلة 23 من المسابقة.

وتقدم يوفنتوس في الدقيقة 38 عن طريق نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 66 سجل ويستون ماكيني الهدف الثالث ليوفنتوس.

وعاد يوفنتوس للانتصارات مجددا، وذلك عقب خسارته في المرحلة الماضية أمام نابولي بنتيجة صفر- 1، قبل أن يتعرض لهزيمة أخرى في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي 1 -2.

ورفع يوفنتوس، الذي يملك مباراة مؤجلة، رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 12 نقطة في المركز العشرين والأخير.