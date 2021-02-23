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"يويفا" يفتح تحقيقاً بشأن استهداف لاعبي ميلان عنصرياً

من لقاء ميلان أمام ريد ستار

"يويفا" يفتح تحقيقاً بشأن استهداف لاعبي ميلان عنصرياً

متابع الغاء المتابعة

ميلان - د ب أ

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فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تحقيقا بخصوص الحوادث التي وقعت خلال مباراة الدوري الأوروبي بين ريد ستار الصربي وضيفه ميلان الإيطالي في بلغراد ، حيث ذكرت تقارير إعلامية أن لاعبين من ميلان تعرضوا لإهانات عنصرية.

وذكر بيان "يويفا" يوم الثلاثاء : جرى تعييين محقق مختص بنواحي الأخلاق والانضباط الثلاثاء لإجراء تحقيق بشأن الحوادث التي وقعت خلال مباراة دور الـ32 للدوري الأوروبي بين ريد ستار وميلان انتهت بالتعادل 2-2 يوم 18 فبراير 2021 في صربيا.

وتردد أن هداف ميلان زلاتان إبراهيموفيتش وهو مهاجم سويدي من أصول بوسنية تعرض لإهانات عنصرية في استاد ماراكانا، وبدا أن زميليه الكرواتيين ماريو ماندزوكيتش وانتي ريبيتش تعرضا أيضا لإهانات. وذكرت تقارير صحفية أن ريد ستار اعتذر للاعبين وأدان الواقعة.

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