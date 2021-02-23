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"يويفا" يلغي نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عاماً

يويفا
مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

"يويفا" يلغي نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عاماً

متابع الغاء المتابعة

زيورخ - رويترز

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الثلاثاء إلغاء نهائيات بطولة أوروبا تحت 19 عاما للرجال والسيدات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا. المستجد "كوفيد-19".

وكان من المقرر إقامة بطولة الرجال في رومانيا اعتبارا من 30 يونيو بينما كانت ستقام بطولة السيدات في روسيا البيضاء اعتبارا من 21 يوليو.

والعاصمة الرومانية بوخارست واحدة من 12 مدينة ستستضيف بطولة أوروبا للكبار التي تأجلت من 2020 إلى صيف العام الحالي ويتوقع أن يتخذ "يويفا" قرارا بشأن خططه لهذه البطولة في الخامس من مارس.

وقال اليويفا في بيان: اتخذت اللجنة التنفيذية في اليويفا هذا القرار بناء على القيود المفروضة حاليا على سفر الفرق، وأيدت الاتحادات الأعضاء في اليويفا هذا القرار رغم شعورنا
جميعا بالأسف لعدم إقامة مسابقات للشباب هذا الموسم. تأتي صحة وسلامة اللاعبين الشبان في المقام الأول في ظل الظروف الراهنة.

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