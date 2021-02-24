إبراهيموفيتش يترك كرة القدم.. ويتحول إلى الغناء

ليس من المعتاد أن يغني أحد نجوم كرة القدم العالميين على الهواء مباشرة لمدة أربع ليال ضمن مهرجان موسيقي لكن هذا ما سيحدث في الأسبوع المقبل في بلدة سانريمو الإيطالية الصغيرة حين يصعد زلاتان إبراهيموفيتش على المسرح.



ومنذ الإعلان عن حضور مهاجم ميلان ليكون ضيف شرف المهرجان، الذي تقام فعالياته بين يومي الثاني والسادس من مارس ، تصدر الخبر عناوين الصحف لكن مع بعض الانتقادات لقراره وسط جدول متكدس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.



ومن المنتظر أن يشارك سينيشا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا الغناء مع إبراهيموفيتش وسبق أن وصف المهاجم السويدي الأسبوع الماضي بأنه "مغن سيء" على سبيل المزاح.



وانتقد اثنان من المدربين الإيطاليين مشاركة اللاعب البالغ عمره 39 عاما في المهرجان، إذ قال فابيو كابيلو لمحطة "سكاي سبورتس" الإيطالية الأسبوع الماضي: أراد إبراهيموفيتش المشاركة لكن اللاعب المحترف يجب أن يتعامل بجدية والتزام خلال التدريبات وهذا هو النقيض في رأيي.



كما ألقى أريجو ساكي مدرب ميلان السابق باللوم على إبراهيموفيتش رغم أن اللاعب وقع على عقد ظهوره في سانريمو قبل تجديد عقده مع ميلان الصيف الماضي.



وأبلغ ساكي صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" يوم الاثنين: الفريق يأتي أولا وكان يجب على إبراهيموفيتش أن يرفض الظهور.



وتعجب رئيس ميلان السابق سيلفيو برلسكوني في موقف النادي، وقال للصحفيين هذا الأسبوع: من الواضح أن إبراهيموفيتش يحتاج للراحة وبدون هذه الاحتمالية لا يمكنني فهم كيف وافق ميلان على طلب من هذا النوع.