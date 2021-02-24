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تزايد الإصابات يهدد بإلغاء مباريات تورينو

لاتسيو تورينو
من مباراة سابقة بين تورينو ولاتسيو

تزايد الإصابات يهدد بإلغاء مباريات تورينو

متابع الغاء المتابعة

تورينو - د ب أ

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ألغى نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء مران الفريق لليوم الثاني على التوالي بسبب تزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في صفوف لاعبي الفريق وإدارييه، وهو ما قد يسفر عن إلغاء مباريات مقبلة في الدوري الإيطالي.

وذكر النادي في بيان أصدره أن الفحوص التي أجريت الثلاثاء كشفت عن حالة إصابة جديدة بعدوى كورونا، وأضاف :لن يجري الفريق مرانه مجددا اليوم، وفقا للاحتياطات الموصى بها من جانب السلطات الصحية المحلية.

وكان تورينو، الذي يتمسك بسياسة عدم الإعلان عن أسماء المصابين بعدوى كورونا، قد أعلن قبل أيام عن ثلاث حالات وكثف الفحوص الطبية للاعبيه وإدارييه، مع مطالبتهم بالعزل الذاتي في منازلهم.

ويبدو أنه من المرجح ألا يخوض تورينو المباراة المقررة أمام ساسولو الجمعة.

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