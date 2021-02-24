توخيل: تشيلسي نجح في "خنق" أتلتيكو

أثنى توماس توخيل مدرب تشيلسي على لاعبيه لنجاحهم في إغلاق المساحات أمام أتلتيكو مدريد بالضغط الشديد بعد فوز الفريق الإنجليزي 1-صفر على فريق المدرب دييغو سيميوني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.



ومنح هدف أوليفييه جيرو المذهل بركلة خلفية في الشوط الثاني الأفضلية لتشيلسي قبل لقاء الإياب باستاد ستامفورد بريدج في 17 مارس لكن توخيل كان أكثر سعادة بكيفية تطبيق لاعبيه خطة المباراة وتجريد متصدر الدوري الإسباني من المساحات والكرة.



وأبلغ توخيل الصحافيين: كنا نعرف أنهم على استعداد للدفاع بثمانية لاعبين في منطقة الجزاء. الهدف كان الضغط عليهم بشراسة من بداية الملعب ونجحنا في ذلك. لم نعطهم فرصة للتنفس أو شن هجمات مرتدة.



وأتبع: أردنا السيطرة على نصف ملعب المنافس وعدم فقدان التركيز وعدم ارتكاب أخطاء سهلة وأن نكون منتبهين دائما للهجمات المرتدة. كان أداء منضبطا للغاية وحافظنا على نظاقة شباكنا على نحو مستحق.



وقاد توخيل تشيلسي لتحقيق ستة انتصارات في ثماني مباريات بجميع المسابقات منذ توليه المسؤولية خلفا لفرانك لامبارد في يناير لكن هذه النتيجة كانت الأكثر أهمية. وأظهر الأداء التأثير الذي تركه المدرب الألماني على الفريق.



وقال توخيل إن لاعبيه كانوا يتبعون أساليبه جيدا لكن كان عليهم التدريب كثيرا على طريقة اللعب الجديدة مثل الجوقة الموسيقية، وأضاف المدرب الألماني: الأمر يشبه تعلم أغنية جديدة، عليك تكرارها مرارا حتى تصبح سلسة ومتناغمة. الأمر يتعلق بالتكرار، وصنعنا العديد من المواقف حيث كان بوسعنا بدء هجمات وأنا سعيد بذلك.



وواصل: أشعر بالثقة لأن يمكنني رؤية الرغبة والنهم لدى اللاعبين. اليوم كان واحدا من أكبر التحديات اختراق دفاع مثل أتلتيكو لكني لن أتوقف عن دفع اللاعبين وتشجيعهم للتحسن والمضي قدما.