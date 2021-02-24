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سولشاير يكشف تواصله المستمر مع هالاند

هالاند سولشاير
سولشاير درب هالاند عندما كان الأخير في مولده النرويجي

سولشاير يكشف تواصله المستمر مع هالاند

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مانشستر - رويترز

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كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إنه يتواصل بشكل منتظم مع إرلينغ هالاند لكنه رفض التأكيد على أن مهاجم بروسيا دورتموند قد يكون هدفا مستقبليا للنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولعب هالاند (20 عاما) تحت قيادة مواطنه النرويجي سولشاير في فريق مولده وكان مدرب يونايتد مهتما بضمه من رد بول سالزبورغ في انتقالات يناير 2020.

لكن هالاند انتقل إلى دورتموند وتطور ليصبح من أبرز الهدافين العالميين حيث سجل 43 هدفا في 43 مباراة.

وأبلغ سولشاير الصحفيين ردا على إمكانية تعاقد يونايتد مع هالاند: أعتقد أنك عندما تدرب صبية فإنك تتابعهم بالتأكيد، أتواصل مع إرلينغ ومن الرائع رؤيته في المستوى الحالي وأعرف أنه يعمل على تطوره دائما، هو لاعب في دورتموند ونتمنى له التوفيق ولننتظر ما سيحمله المستقبل.

وعلى الأرجح سيجري سولشاير تغييرات على التشكيلة أمام ضيفه ريال سوسيداد في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي الخميس بعد فوزه 4-صفر ذهابا في إقليم الباسك.

ويستمر غياب المهاجم إدينسون كافاني ولاعبي الوسط بول بوجبا ودوني فان دي بيك وسكوت مكتوميناي للإصابة فيما يستعد الصاعد هانيبال ميغبري لخوض أول مباراة مع الفريق الأول.

ومن المنتظر أن يعتمد سولشاير على ثنائي الهجوم الواعد أماد ديالو وشولا شوريتاير أمام المنافس الإسباني في أولد ترافورد.

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