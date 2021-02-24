سيلتك ينفصل عن مدربه نيل لينون

أعلن العملاق سيلتك أن مدربه نيل لينون ترك منصبه يوم الأربعاء بعد سلسلة من النتائج السيئة جعلت الفريق يتأخر بفارق 18 نقطة عن رينجرز، متصدر الدوري الأسكتلندي الممتاز لكرة القدم.



وكانت آخر مباراة للمدرب لينون عندما خسر 1-صفر أمام روس كاونتي يوم الأحد الماضي لتتضاءل بشدة آمال سيلتك في حصد لقب الدوري للموسم العاشر على التوالي.



وأكمل سيلتك الثلاثية المحلية للعام الرابع على التوالي، عندما نال لقب كأس أسكتلندا لموسم 2019-2020 لكن لينون بات يتعرض لضغط كبير بعدما تعثر في السباق خلف رينجرز الذي يحتاج إلى سبع نقاط من آخر ثماني مباريات لضمان إحراز لقب الدوري المحلي.



وقال لينون في بيان: عانينا من موسم صعب بسبب العديد من الأسباب، وإنه لمحبط ومخيب للآمال أننا لم نتمكن من تحقيق نفس الإنجازات التي حققناها سابقا، لقد عملت بنفس الجدية وحاولت تغيير الأمور، لكن لسوء الحظ لم نتمكن من تحقيق نفس المسيرة التي كنا نحتاج إليها.



وسيتولى مساعد المدرب جون كينيدي مسؤولية قيادة سيلتك بشكل مؤقت وستكون أول مباراة أمام أبردين رابع الترتيب يوم السبت.