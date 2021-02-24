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فليك يشيد بلاعبي بايرن بعد الفوز الكبير على لاتسيو

فليك بايرن لاتسيو
بايرن اقترب خطوة من التأهل إلى ربع النهائي

فليك يشيد بلاعبي بايرن بعد الفوز الكبير على لاتسيو

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روما - د ب أ

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أشاد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني بلاعبيه بعد الفوز الكبير الذي حققه الفريق على مضيفه لاتسيو الإيطالي 4 - 1 مساء الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال فليك: كل لاعب كان جاهزا ولديه الرغبة في تقديم أداء جيد، نرغب في التأهل لدور الثمانية، اقتربنا خطوة، لكن لا يزال أمامنا مباراة الإياب.

وسجل أهداف بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة التاسعة وجمال موسيالا في الدقيقة 24 وليروي ساني في الدقيقة 41 وفرانشيسكو أتشيربي، لاعب لاتسيو (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة 47 ، بينما سجل خواكين كوريا الهدف الوحيد للاتسيو في الدقيقة 49.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين في ألمانيا يوم 17 مارس المقبل.

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