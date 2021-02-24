ليدز يسقط ساوثامبتون بثلاثية

سجل الجناح البرازيلي رافينيا هدفا رائعا من ركلة حرة ليتوج فوز ليدز يونايتد 3-صفر على ساوثامبتون يوم الثلاثاء ليتجرع ساوثامبتون الهزيمة السابعة في آخر ثماني مباريات خاضها بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وبدأت متاعب ساوثامبتون مبكرا في الشوط الأول بعد أن تراجع الحكم عن احتساب ركلة جزاء له كما ألغى هدفا لصالح الفريق قبل الاستراحة.



ووضع باتريك بامفورد ليدز يونايتد في المقدمة بعد مرور دقيقتين من الشوط الثاني وجعل ستيوارت دالاس النتيجة 2-صفر في الدقيقة 78 قبل أن يكمل رافينيا الثلاثية بهدف جميل من ركلة حرة بعدها بست دقائق.

وحقق ليدز الانتصار بعد هزيمتين متتاليتين ليتقدم للمركز العاشر برصيد 35 نقطة بينما استمر ساوثامبتون في المركز 14 برصيد 30 نقطة متقدما بثماني نقاط على مراكز الهبوط.