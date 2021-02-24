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موستافي يثق في قدرة شالكه على البقاء

موستافي شالكه
موستافي انتقل إلى شالكه الشهر الماضي

موستافي يثق في قدرة شالكه على البقاء

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شالكه - د ب أ

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يثق شكودران موستافي مدافع شالكه الألماني في قدرة الفريق على تفادي الهبوط للدرجة الثانية، رغم أنه يحتل المركز الأخير حاليا بفارق تسع نقاط خلف أقرب مراكز البقاء في الدرجة الأولى.

وقال موستافي في مقابلة نشرها موقع نادي شالكه يوم الأربعاء :أعتقد أن النادي لديه القدرات الكافية لقلب الأمور. لكننا بحاجة ملحة إلى النقاط. أتمنى أن نحسم البقاء في الدرجة الأولى في النهاية.

وكان موستافي مدافع المنتخب الألماني السابق قد انضم إلى شالكه في الشهر الماضي قادما من أرسنال الإنجليزي، على أمل المساعدة في إنقاذ الفريق الذي حقق انتصارا واحدا وحصد تسع نقاط فقط خلال 22 مباراة بالدوري.

وخسر شالكه أمام بوروسيا دورتموند صفر - 4 يوم السبت الماضي في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

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