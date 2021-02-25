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الحسناء مورغان تسجل أول أهدافها بعد أن أصبحت أماً

مورغان
مورغان محتفلة بهدفها في مرمى الأرجنتين

الحسناء مورغان تسجل أول أهدافها بعد أن أصبحت أماً

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واشنطن - د ب أ

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سجلت أليكس مورغان أول أهدافها للمنتخب الأميركي لكرة القدم للسيدات بعد أن أصبحت أما.

وجاء الهدف يوم الأربعاء في المباراة التي شهدت تحقيق المنتخب الأميركي رابع انتصاراته في بطولة "شي بيليفيز".

وسجلت مورغان "31 عاما"، التي وضعت مولودتها في مايو الماضي، الهدف الخامس من ستة أهداف سجلها المنتخب الأميركي في شباك نظيره الأرجنتيني في المباراة التي انتهت بسداسية نظيفة، والتي أقيمت في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، ليرفع المنتخب الأميركي سجله خاليا من الهزائم إلى 37 مباراة.

وأصبح المنتخب الأميركي أول فريق يفوز باللقب مرتين متتاليتين في البطولة التي انطلقت قبل ستة أعوام.

وغردت مورغان، مهاجمة فريق أورلاند برايد، والفائزة مرتين بكأس العالم، على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: أحببت تسجيلي الهدف الأول على أرضنا في أورلاندو. شكرا لكل الحب في هذه البطولة.

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