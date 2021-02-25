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إنتر ميلان يفرض "فقاعة طبية" حول لاعبيه بسبب كورونا

لوكاكو إنتر
لوكاكو مهاجم إنتر في لقاء سابق للفريق

إنتر ميلان يفرض "فقاعة طبية" حول لاعبيه بسبب كورونا

متابع الغاء المتابعة

ميلان - د ب أ

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من المقرر أن يدخل فريق إنتر ميلان، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، في فقاعة طبية بعدما تبين إصابة بعض المسؤولين البارزين بالنادي وأعضاء من الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح إنتر ميلان عبر موقعه الرسمي يوم الخميس: يعلن إنتر أن اثنين من المديرين، اليساندرو انطونيلو وجوزيبي ماروتا ومدير الكرة بييرو اوسيليو ومحامي النادي انيلو كابيليني وعضو بالجهاز التقني جاءت نتائج اختباراتهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد، الفريق سيتبع الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

ويلتقي إنتر ميلان مع جنوه يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي تتجه فيه مباراة تورينو مع ساسولو يوم الجمعة نحو الإلغاء بسبب تزايد حالات الإصابة بالعدوى في صفوف تورينو.

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