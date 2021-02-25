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شفاء ثنائي بايرن ميونخ من "كورونا"

غنابري مولر
مولر وغنابري في صورة سابقة

شفاء ثنائي بايرن ميونخ من "كورونا"

متابع الغاء المتابعة

ميونخ - د ب أ

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عاد توماس مولر إلى تدريبات بايرن ميونخ، متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، يوم الخميس، بعد أن قضى أسبوعين في العزل لإصابته بفيروس كوورونا المستجد.

وأجرى مولر حصة تدريبية منفردة في الملعب التدريبي لبايرن، للمرة الأولى منذ ظهرت إصابته بالعدوى أثناء وجوده في قطر خلال الحملة الناجحة للنادي البافاري نحو التتويج بلقب مونديال الأندية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعاد مولر "31 عاما" إلى ألمانيا قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة، وأخضع نفسه للعزل المنزلي.

كما عاد سيرج غنابري إلى التدريبات بعد فترة من الغياب، بسبب الإصابة في الفخذ، لكن لم يتضح بعد إمكانية مشاركة اللاعبين في المباراة أمام كولن يوم السبت المقبل بالبوندسليغا.

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