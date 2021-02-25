غواريولا ينتقد لاعبي فريقه بعد الفوز على مونشنغلادباخ

قال بيب غواريولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه لم يكن فعالا بالقدر الكافي رغم انتصاره 2-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.



ومدد سيتي سلسلة انتصاراته إلى 19 مباراة متتالية بجميع المسابقات لكن المدرب الإسباني قال إن فريقه كان يجب أن يتعامل بشكل أفضل مع الفرص التي أتيحت له أمام نظيره الألماني.



وأضاف غوارديولا: مباريات الذهاب دائما ما تكون أصعب. يجب أن نكون أكثر فاعلية في الهجوم. فرصة الانفراد من جيسوس أمام الحارس. في هذه المسابقة يجب أن تكون مثاليا لضمان العبور للدور التالي.



وأضاف جيسوس الهدف الثاني في الدقيقة 65 لكن قبل ذلك بعشر دقائق أضاع فرصة انفراد عندما تردد في مواجهة الحارس يان سومر.



وقال غوارديولا: في المجمل، كان فوزا جيدا. سيطرنا على المباراة وحصل المنافس على فرصة واحدة في آخر لعبة. لسوء الحظ لم نلعب بفاعلية بالقدر الكافي في الهجوم خاصة عندما أتيحت لنا فرصة الانفراد بالحارس. يجب أن نطور ذلك.



وكان الفريق الألماني يعلم أن منافسه سيستحوذ على الكرة ولن يحصل سوى على عدد قليل من الفرص لتشكيل خطورة على سيتي الذي لم يسبق أن خسر مواجهة أوروبية بعد الفوز في الذهاب خارج أرضه.



وقال فلوريان نويهاوس لاعب مونشنغلادباخ: مانشستر سيتي كان جيدا حقا في الاستحواذ على الكرة، وهو ما يعني أنه كان علينا الركض كثيرا. حصلنا على فرصة الانطلاق في هجمات مرتدة لكننا لم ننفذها بالشكل الجيد. أردنا اللعب بشجاعة في فرصنا القليلة وشعرت أننا قمنا بعمل جيد في بعض الأحيان. يجب أن نكون أكثر شجاعة في الإياب.



ولم يواجه سيتي أي مشكلة أمام نظيره الألماني سوى في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع وهز الشباك عبر برناردو سيلفا وجيسوس ليكون المرشح لبلوغ دور الثمانية.



ومدد سيتي سجله الخالي من الهزيمة إلى 26 مباراة بجميع المسابقات، كما أنه المرشح لحصد لقب دوري الأبطال.



وأجاب غوارديولا عند سؤاله عن سيتي هو المرشح لحصد اللقب: عندما شاهدت كيف لعب بايرن ميونيخ فاز 4-1 على مضيفه لاتسيو، فلا أعتقد ذلك.



وتابع: نواجه تحديا كبيرا لاستعادة اللاعبين حيويتهم والتأكد من أننا في أفضل حالة ممكنة. لو أراد البعض الحديث عن أننا مرشحون للقب، حسنا سنتقبل ذلك.