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ليوناردو: نيمار يقترب من تجديد عقده.. وسنتخذ قراراً بشأن مبابي

مبابي نيمار
الثنائي نيمار ومبابي

ليوناردو: نيمار يقترب من تجديد عقده.. وسنتخذ قراراً بشأن مبابي

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باريس - أ ف ب

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أكد المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم البرازيلي ليوناردو، يوم الخميس، أن مفاوضات نادي العاصمة لتجديد عقده نجمه ومواطنه نيمار تسير على الطريق الصحيح، فيما تستمر المحادثات مع النجم الآخر كيليان مبابي.

وقال ليوناردو في معرض رده على سؤال لإذاعة "فرانس بلو باريس" بخصوص إمكانية تمديد الجوهرتين لعقديهما اللذين ينتهيان في يونيو 2022: بالنسبة لنيمار، نحن على الطريق الصحيح، فيما أعلنت وسائل إعلام عدة أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الدولي البرازيلي.

وأضاف: الأمور تسير على الطريق الصحيح، لكن في النهاية، يتم إتمام العقد عندما يتم توقيعه، والأمر لم يتم حتى الآن.

ويبدو وضع مبابي أقل تقدما. وقال ليوناردو: نتحدث. منذ فترة طويلة ونحن نتحدث. الأمر دائما أكثر وضوحًا. سنصل إلى اللحظة التي يتعين علينا فيها اتخاذ موقف، واتخاذ قرار. أعتقد أننا نقترب أكثر فأكثر إلى تلك اللحظة في كل مرة. هناك انفتاح جيد للحوار.

كما أراد المدير الرياضي التأكيد على دور النجم الفرنسي داخل النادي، بعد أكثر من أسبوع من ثلاثيته الرائعة في مرمى برشلونة الإسباني (4-1) في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال: إذا نظرنا إلى ما فعله منذ أن بدأ في موناكو، فهذا شيء فريد من نوعه وضخم جدا. موقعه في الفريق دائمًا مهم جدا. أسمع كيليان، يريد مسؤوليات. كيليان لديه بالفعل مسؤوليات.

وأكد ليوناردو أيضا أنه يريد تمديد عقد اثنين آخرين من الركائز الأساسية في الفريق واللذين ينتهي عقدهما في نهاية هذا الموسم، ويتعلق الأمر بالأرجنتيني أنخل دي ماريا والإسباني خوان بيرنات، وقال: الفكرة هي حسم المسألة في أسرع وقت ممكن. نعتزم تجديد عقود الأربعة بما في ذلك نيمار ومبابي.

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