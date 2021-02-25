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مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويسقط مونشنغلادباخ

من لقاء مانشستر سيتي ومونشنغلادباخ

مانشستر سيتي يواصل انتصاراته ويسقط مونشنغلادباخ

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بودابست - د ب أ

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واصل مانشستر سيتي الإنجليزي انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي ووضع الفريق قدما في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه الثمين 2 - صفر على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني يوم الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للبطولة.

وأقيمت المباراة على استاد "بوشكاش آرينا" في العاصمة المجرية بودابست كملعب محايد بسبب القيود المفروضة على السفر بألمانيا في ظل أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

ولم يجد مانشستر سيتي صعوبة كبيرة في تحقيق الفوز على مونشنغلادباخ ليقترب الفريق الإنجليزي خطوة كبيرة من التأهل لدور الثمانية في البطولة قبل مباراة الإياب المقررة على ملعبه في 16 مارس المقبل.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق انتصاره بهدف ثان سجله البرازيلي غابرييل جيسوس في الدقيقة 65.

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