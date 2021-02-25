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هنري يترك تدريب مونتريال لأسباب عائلية

هنري
تييري هنري

هنري يترك تدريب مونتريال لأسباب عائلية

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مونتريال - رويترز

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أعلن مونتريال إمباكت المنافس في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم يوم الخميس، أن الدولي الفرنسي السابق تييري هنري الفائز بكأس العالم قرر الرحيل عن تدريب الفريق لأسباب عائلية.

وقال هنري الذي تولى تدريب إمباكت قبل انطلاق موسم 2020، إن العام الماضي كان صعبا للغاية بسبب قيود احتواء فيروس كورونا التي حرمته من رؤية أطفاله.

وأضاف هنري البالغ من العمر "43 عاما" في مؤتمر صحافي: بحزن بالغ اتخذت قرار الرحيل عن مونتريال. العام الماضي كان صعبا للغاية بالنسبة لي شخصيا. بسبب الوباء المنتشر عالميا لم أتمكن من رؤية أطفالي. لسوء الحظ نظرا للقيود المستمرة وحقيقة أنه سيتعين علينا الانتقال إلى الولايات المتحدة مرة أخرى لعدة أشهر لن يكون الأمر مختلفا. ابتعادي عن أطفالي يشكل عبئا نفسيا كبيرا على أسرتي.

وساعد هنري فرنسا على الفوز بكأس العالم 1998 على أرضها.

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