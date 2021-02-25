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وفاة والد حارس فريق ليفربول غرقاً

أليسون
أليسون حارس مرمى ليفربول

وفاة والد حارس فريق ليفربول غرقاً

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لندن - د ب أ

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ذكرت الشرطة البرازيلية، مساء أمس الأربعاء، أن والد البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غرق في بحيرة بالقرب من منزله الذي يقضي فيه عطلته بجنوب البلاد.

وكان جوزيه بيكر "57 عاما" يسبح بالقرب من سد ملحق بمنزله على مشارف قرية رينكاو دو اينفرينو، وتم اعتباره في عداد المفقودين حوالي الساعة الخامسة من مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وأرسلت وحدة الإطفاء في كاكابافا دو سول فريقا للمساعدة في البحث عن بيكر قبل أن يتم تحديد موقع الجثة حوالي الساعة 11.59 مساء بالتوقيت المحلي، دون وجود شبهة جنائية، بحسب شبكة "اي اس بي ان".

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادما من روما الإيطالي، ونال جائزة أفضل حارس في العالم لعام 2019 من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقدم نادي فلومينينسي البرازيلي الذي سبق ولعب ضمن صفوفه حارس المرمى موريل، شقيق أليسون الأصغر، بعد أن لعب الأخير في صفوف نفس الفريق سابقا، تعازيه للثنائي في وفاة والديهما.

وكتب فلومينينسي عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: تلقينا بحزن شديد نبأ وفاة جوزيه اجوستينو بيكر، والد الحارسين السابقين لفريقنا، أليسون وموريل.

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