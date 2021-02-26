أرتيتا: سيبايوس كان سيعاني نفسياً

شعر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال براحة كبيرة بعدما هز بيير إيمريك أوباميانغ الشباك قرب النهاية ليحافظ الفريق الإنجليزي على آماله في الدوري الأوروبي لكرة القدم الخميس.

وكان أرسنال على بعد دقائق من وداع البطولة بقاعدة فارق الأهداف خارج الأرض عندما منحه أوباميانغ الفوز 3-2 على بنفيكا في أثينا في الدقيقة 87 لينتصر 4-3 في مجموع المباراتين.

وانتفض أرسنال بعد خطأ فادح من داني سيبايوس بعد مرور أكثر من ساعة بقليل ليمنح رفائيل سيلفا التقدم لبنفيكا 2-1 ويصبح الفريق الإنجليزي بحاجة إلى هدفين لتفادي الهزيمة التي كانت ستخرجه خالي الوفاض هذا الموسم.

وكان الخروج سيزيد الضغط على أرتيتا إذ يحتل الفريق المركز 11 في الدوري وفقد لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني: بالطبع هذا يساعدنا على استمرار الموسم، بكل تأكيد. هذه البطولة ستساعدنا في الدوري الإنجليزي بالتأكيد وبقاء المجموعة سويا وأن يكون لدينا ما نلعب من أجله فيما تبقى من الموسم. كان من الممكن أن يكون الوضع قاسيا لو خرجنا بالنظر إلى ما قدمناه في المباراتين. لذا أنا سعيد جدا بالتأهل.

ومنح أوباميانغ التقدم لأرسنال بعد تمريرة من بوكايو ساكا لكن بنفيكا أدرك التعادل بركلة حرة رائعة من ديوغو كونسالفز.

وأهدى سيبايوس الهدف الثاني لبنفيكا لكن كيران تيرني عادل النتيجة ثم أنقذ أوباميانغ الفريق الإنجليزي بضربة رأس من تمريرة أخرى من ساكا.

وقال أرتيتا: أنا سعيد بشكل خاص من أجل داني لأنه لاعب يهتم بعمله على أنه أهم شيء في حياته، وكان من الممكن أن يتأثر من الناحية النفسية عندما ارتكب هذا الخطأ الذي كاد أن يكلف الفريق الخروج من البطولة.

وتابع: لذا في هذا الوقت تحتاج إلى لاعبين مثل أوباميانغ وبوكايو لصناعة تلك الفرص، كما أحرز كيران تيرني هدفا. نجحنا في صناعة الأمل من رحم المعاناة.