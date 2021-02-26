ألاردايس غير قلق على سمعته

قال سام ألاردايس مدرب وست بروميتش ألبيون، إنه غير قلق على سمعته ومستقبله التدريبي في ظل تعثر وتراجع فريقه خلال الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم أنه أكد أن الهبوط سيشكل خيبة أمل كبيرة لجميع من في النادي.

وتولى ألاردايس تدريب وست بروميتش عقب إقالة سلفه سلافين بيليتش في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد أن حقق الفريق فوزا وحيدا في أول 13 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وألاردايس معروف بقدرته على مساعدة الفرق المتعثرة لكنه ربما لا ينجح هذه المرة مع وست بروميتش الذي يحتل حاليا المركز 19 وقبل الأخير قبل 13 جولة من نهاية الموسم.

وفشل وست بروميتش في تحقيق أي فوز في سبع مباريات ويتخلف بفارق 11 نقطة عن منطقة الأمان.

وقال المدرب المخضرم : سيؤثر هذا علي أنا شخصيا لكنه ربما لا يكون له تأثير كبير على مصداقيتي لأن الناس يعرفون ما يمكنني القيام به.

وأضاف ألاردايس: لو كنت صاحب مسيرة تدريبية معروفة فالعروض ستأتي. أنا لا أريد حدوث هذا في وست بروميتش. لكنه ربما يحدث.

وأردف قائلا: لن أكون سعيدا بذلك والنادي لن يكون سعيدا لأنني فعلت ما طلبوه مني واللاعبون لن يكونوا سعداء لأن رواتبهم ستتقلص كثيرا.

وسيلتقي وست بروميتش مع ضيفه برايتون آند هوف ألبيون غدا السبت.