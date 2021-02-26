أنشيلوتي يريد الاستمرار مع إيفرتون حتى افتتاح ملعبه الجديد

ذكر كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون أنه يتمنى البقاء مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأطول فترة ممكنة ويريد مشاهدة الفريق في ملعبه الجديد في موسم 2024-2025.

ويخطط إيفرتون لبناء ملعب بسعة 52888 متفرجا، وحصل على موافقة بالإجماع من مجلس مدينة ليفربول يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف أنشيلوتي الذي يمتد عقده حتى يونيو 2024 : أنا هنا منذ عام ولدي شعور جيد لذا أتمنى البقاء لأطول فترة ممكنة. أتمنى الوجود هنا عندما يُفتتح الملعب الجديد. سيكون إنجازا لي.

وتابع: البقاء حتى نهاية العقد في 2024 يعني أنني قمت بعمل جيد وعندما تقوم بعمل جيد فلن يتوقف العقد عند 2024.

ويحتل إيفرتون المركز السابع في الدوري ويستضيف ساوثامبتون يوم الاثنين.