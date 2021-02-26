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أنشيلوتي يريد الاستمرار مع إيفرتون حتى افتتاح ملعبه الجديد

أنشيلوتي
أنشيلوتي مدرب إيفرتون

أنشيلوتي يريد الاستمرار مع إيفرتون حتى افتتاح ملعبه الجديد

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لندن - رويترز

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ذكر كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون أنه يتمنى البقاء مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأطول فترة ممكنة ويريد مشاهدة الفريق في ملعبه الجديد في موسم 2024-2025.

ويخطط إيفرتون لبناء ملعب بسعة 52888 متفرجا، وحصل على موافقة بالإجماع من مجلس مدينة ليفربول يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف أنشيلوتي الذي يمتد عقده حتى يونيو 2024 : أنا هنا منذ عام ولدي شعور جيد لذا أتمنى البقاء لأطول فترة ممكنة. أتمنى الوجود هنا عندما يُفتتح الملعب الجديد. سيكون إنجازا لي.

وتابع: البقاء حتى نهاية العقد في 2024 يعني أنني قمت بعمل جيد وعندما تقوم بعمل جيد فلن يتوقف العقد عند 2024.

ويحتل إيفرتون المركز السابع في الدوري ويستضيف ساوثامبتون يوم الاثنين.

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