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بوكيتينو: برنامج تعافي نيمار يسير وفق الخطة

نيمار إصابة
الإصابة الأخيرة التي تعرض لها نيمار

بوكيتينو: برنامج تعافي نيمار يسير وفق الخطة

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باريس - رويترز

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كشف ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان يوم الجمعة، أن برنامج تعافي المهاجم نيمار يسير وفق الخطة بعد استبعاده لأربعة أسابيع في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب إصابة في العضلة الضامة.

وغاب الدولي البرازيلي منذ إصابته في العاشر من فبراير في مباراة بكأس فرنسا أمام كاين. واستبعد من مواجهة ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام برشلونة.

واستأنف نيمار التدريبات الفردية يوم الخميس لتزداد الآمال في عودته بصورة أسرع من المتوقع.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ديغون في الدوري الفرنسي : يتبع تعليمات القطاع الطبي في النادي. شارك يوم الجمعة في تدريبات فردية في الملعب. يشعر بالتفاؤل ونحن سعداء بذلك. كل شيء يسير وفق برنامج التعافي.

ويستضيف سان جيرمان منافسه برشلونة في العاشر من مارس في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال بعد أن حقق فوزا كبيرا 4-1 ذهابا في كامب نو.

ويحتاج سان جيرمان أولا لاستعادة مكانته في الدوري الفرنسي بعد أن تراجع للمركز الثالث بالهزيمة على ملعبه 2-صفر أمام موناكو مطلع الأسبوع.

ورغم أن ديغون يتذيل الترتيب سيواجه باريس سان جيرمان مباراة محفوفة بالمخاطر لأنه سيلعب بدون نيمار وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وأليساندرو فلورينتسي وماركو فيراتي وماورو إيكاردي بسبب الإصابة.

ويتأخر سان جيرمان بأربع نقاط عن ليل المتصدر وبنقطة واحدة عن أولمبيك ليون صاحب المركز الثاني.

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