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بيلسا يتمنى عودة غريليش إلى تشكيلة أستون فيلا

بيلسا
بيلسا مدرب ليدز

بيلسا يتمنى عودة غريليش إلى تشكيلة أستون فيلا

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لندن - رويترز

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وصف مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد لاعب وسط أستون فيلا جاك غريليش بأنه مصدر الخطر في فريقه، قائلا إنه يتعين على ليدز التوصل لطريقة لاحتواء خطورة هذا اللاعب إذا تعافى من الإصابة وشارك في مباراة الفريقين في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأحرز غريليش سبعة أهداف وصنع 12 فرصة تهديف في كل المنافسات خلال الموسم الحالي لكنه غاب بسبب إصابة خفيفة في الساق عن مباراة فريقه في الجولة السابقة والتي انتهت بهزيمته أمام ليستر سيتي.

وعن القائد غريليش قال بيلسا :هو لاعب كبير يمكنه إخلال التوازن في الفرق. دائما أفضل وجود أفضل لاعبي المنافسين. لأن ذلك يشكل دافعا لنا لمواجهة هؤلاء اللاعبين والسعي لتحييد دورهم.

وسيغيب عن تشكيلة ليدز في المباراة بسبب الإصابة لاعب الوسط كالفين فيليبس والمهاجم رودريغو في حين يمكن أن يشارك لاعب الوسط ماتيوش كليتش بعد غيابه عن الجولة السابقة بسبب الإصابة.

ويحتل ليدز المركز العاشر بين فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة متخلفا بنقطة واحدة عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن.

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