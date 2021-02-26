توخيل: الفرق تخشى تشيلسي

أوضح توماس توخيل مدرب تشيلسي يوم الجمعة، أن عملية التحسن والتطوير في فريقه لم تنته بعد رغم أن النادي اللندني أصبح منافسا يصعب الفوز عليه منذ أن تولى المدرب الألماني تدريبه.

ولم يخسر تشيلسي صاحب المركز الخامس في الدوري الانجليزي الممتاز في ثماني مباريات في كل المسابقات منذ أن حل توخيل بدلا من أسطورة الفريق فرانك لامبارد الشهر الماضي.

وقاد المدرب الألماني تشيلسي للفوز 1-صفر على أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وعكف توخيل على تعزيز خط دفاع تشيلسي والعمل على جعل الفريق أكثر ثباتا في المستوى ومني مرمى الفريق بهدفين فقط في آخر ثماني مباريات.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني يوم الأحد في الدوري: أعتقد أن المنافسين لا يرغبون في مواجهتنا حاليا. لكن الصورة لم تكتمل بعد. المشوار لا يزال طويلا. يجب أن نواصل التحسن والتطور من يوم إلى آخر. هناك الكثير من الجوانب التي تحتاج إلى التحسن. أشعر بحماس الفريق. نحن مجموعة قوية وهذا ما يجعلنا من الفرق التي يصعب الفوز عليها. كرة القدم لعبة جماعية.

وقال توخيل إنه يعلم تماما مدى خطورة يونايتد الذي يتفوق على فريقه بست نقاط وبثلاثة مراكز ولم يخسر حتى الآن خارج ملعبه هذا الموسم.

وأضاف توخيل: أتمنى الفوز. نعلم اننا سنواجه تحديا كبيرا. يملك يونايتد لاعبين من أصحاب المهارات الفردية العالية ويمكنه أن يسبب لنا المتاعب بسرعته وهو فريق قوي جدا خارج ملعبه ويدافع بقوة ويجيد التحول من المواقف الدفاعية للهجومية.

وأشاد توخيل بالمهاجم أوليفييه جيرو الذي سجل هدف الفوز أمام أتلتيكو لكنه لم يكشف ما إذا كان اللاعب الفرنسي سيشارك أساسيا أمام يونايتد. وسيغيب المدافع المصاب تياغو سيلفا.