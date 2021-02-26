رودجرز: أتحمل مسؤولية خروج ليستر سيتي

تحمل المدرب بريندان رودجرز مسؤولية خروج ليستر سيتي المفاجئ من الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد الهزيمة 2-صفر أمام ضيفه سلافيا براج الخميس، لكنه قال إن البطولة لم تكن أولوية له.

وبعد انتهاء مباراة الإياب في براغ بالتعادل بدون أهداف هز أوكاش بروفود وعبد الله سيما الشباك في الشوط الثاني باستاد كينغ باور ليتأهل الفريق التشيكي إلى دور الستة عشر.

وأدخل رودجرز عدة تغييرات على التشكيلة التي فاز على أستون فيلا في الدوري يوم الأحد لكن اختياراته انقلبت عليه.

وقال رودجرز: إنها مسؤوليتي. اختار التشكيلة التي أعتقد أنها ستحقق النتيجة المطلوبة ومن الواضح أن الأمور لم تسر بالطريقة التي أردتها. لا توجد أعذار. لم يكن مقدرا لنا الاستمرار. الفريق الأفضل انتصر.

وأشار رودجرز إلى أن لاعبيه سيركزون على الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف: لو كان علينا وضع أولويات فالتأكيد سنولي اهتماما بهاتين البطولتين حيث نريد النجاح فيهما. أردنا تحقيق نتائج جيدة في الدوري الأوروبي، لكن لم يكن مقدرا لنا والآن سنركز على الدوري وكأس الاتحاد.

ويحتل ليستر المركز الثالث في الدوري برصيد 49 نقطة ويستضيف أرسنال يوم لأحد.