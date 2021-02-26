سولشاير: بوغبا سيغيب عدة أسابيع أخرى

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن بول بوغبا لاعب الوسط لم يتعافَ بعد من إصابة في الفخذ وسيستمر غيابه لعدة أسابيع.



وأصيب بوغبا في التعادل 3-3 مع إيفرتون في السادس من فبراير وغاب منذ ذلك الحين عن خمس مباريات بجميع المسابقات.



وسيغيب دانييل جيمس عن الرحلة إلى تشيلسي في الدوري يوم الأحد بعد إصابته في التعادل بدون أهداف مع ريال سوسييداد في الدوري الأوروبي يوم الخميس.



وتأهل يونايتد إلى دور الستة عشر بالبطولة القارية مستفيدا من انتصاره 4-صفر في الذهاب.



وأشار سولشاير إلى أن المهاجم إدينسون كافاني ولاعبي الوسط سكوت مكتوميناي ودون فان دي بيك اقتربوا من العودة إلى الفريق.



وأبلغ سولشاير تلفزيون "مانشستر يونايتد": للأسف غياب بول سيستمر لعدة أسابيع أخرى. نأمل أن يكون سكوت ودوني وإدينسون متاحين في المباراة المقبلة، لكني لست واثقا من ذلك.



وأضاف: جيمس تعرض لإصابة. نأمل ألا تكون خطيرة. علينا إخضاعه للكشف.



ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري برصيد 49 نقطة متأخرا بعشر نقاط عن جاره مانشستر سيتي.