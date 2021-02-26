عودة الجماهير إلى المدرجات تقلق مدرب وست هام

كشف ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد يوم الجمعة، أنه يشعر بالقلق من فكرة السماح للجماهير بحضور الجولة الأخيرة من الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في 23 مايو، لأنها ستصب في صالح بعض الفرق.

وقد يتم السماح لما يصل إلى عشرة آلاف مشجع بحضور مباريات كرة القدم اعتبارا من 17 مايو شريطة تلبية بعض الشروط طبقا لخطة الحكومة البريطانية لتخفيف القيود المفروضة بسبب وباء كوفيد-19.

وفتحت بعض الملاعب في أجزاء من إنجلترا أبوابها لعدد محدود من الجماهير في ديسمبر كانون الأول لكن الحكومة فرضت عزلا شاملا آخر بعد موجة جديدة من العدوى.

وقال مويز إن عودة الجماهير فكرة رائعة لكن يتعين استكمال الموسم الحالي خلف أبواب مغلقة.

وقال مويز في مؤتمر صحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي المتصدر السبت : أشعر بالقلق بعض الشيء من عودة الجماهير في الجولة الأخيرة من الموسم لأنها ستصب في صالح بعض الفرق. استخدمنا كلمة "النزاهة" عدة مرات خلال محنة وباء كورونا ولا أخفيكم سرا انني أشعر بالقلق الشديد بشأن إمكانية حصول بعض الفرق على أفضلية في المباراة الأخيرة من الموسم. لكن عودة المشجعين فكرة رائعة على كل حال وسأكون سعيدا بمشاهدة الجماهير مرة أخرى في الملاعب.

وسينتهي عقد مويز مع وست هام في نهاية الموسم الحالي وربطته تقارير لوسائل إعلام بريطانية باحتمال تدريب ناديه السابق سيلتيك لكنه قلل من التكهنات بشأن عودته إلى أسكتلندا.

وأصبح منصب المدرب شاغرا في بطل أسكتلندا بعد رحيل نيل لينون يوم الأربعاء.

وقال مويز الذي يحتل فريقه وست هام يونايتد المركز الرابع برصيد 45 نقطة من 25 مباراة: لا أنوي الرحيل لأي مكان. بدأنا ترتيب الأمور بهدوء في وست هام. أرغب في استكمال مهمتي والتحلي بالاحترافية. العقود ليست بهذه الأهمية في عالم التدريب بكرة القدم.