قرعة الدوري الأوروبي تضع مانشستر يونايتد في مواجهة ميلان

وضعت قرعة دور 16 في الدوري الأوروبي لكرة القدم والتي سحبت يوم الجمعة، مانشستر يونايتد الإنجليزي في مواجهة قوية أمام ميلان الإيطالي.

وفيما يلي نتائج القرعة:

أياكس أمستردام الهولندي أمام يانغ بويز السويسري



دينامو كييف الأوكراني أمام فياريال الإسباني



روما الإيطالي أمام شاختار دونيتسك الأوكراني



أولمبياكوس اليوناني أمام أرسنال الإنجليزي



دينامو زغرب الكرواتي أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي



مانشستر يونايتد الإنجليزي أمام ميلان الإيطالي



سلافيا براغ التشيكي أمام رينجرز الاسكتلندي



غرناطة الإسباني أمام مولده النرويجي

وستقام مباريات الذهاب في 11 مارس المقبل بينما تقام لقاءات العودة في 18 من الشهر نفسه.