نقل تايغر وودز إلى مستشفى آخر

قال مركز هاربور أوكلا الطبي إن تايغر وودز لاعب الغولف نُقل إلى مستشفى آخر في لوس أنجلوس لمواصلة التعافي من الإصابات الخطيرة التي تعرض لها في حادث سير الأسبوع الحالي.

وخضع وودز الحاصل على 15 لقبا في البطولات الكبرى لجراحة لعلاج كسور مضاعفة في الساق والشظية بعد حادث الثلاثاء.

وأشار مدير شرطة مقاطعة لوس أنجليس إلى أن وودز البالغ عمره "45 عاما" لن توجه إليه اتهامات جنائية بسبب الحادث.

وقال أنيش ماهاغان الرئيس التنفيذي المؤقت لمركز هاربور أوكلا الطبي في حساب المستشفى في "تويتر" : وودز نُقل إلى مركز سيدارز سيناء الطبي لمواصلة التعافي والحصول على الرعاية الطبية.