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برشلونة يهزم إشبيلية ويقترب من أتلتيكو مدريد

برشلونة بيكيه
برشلونة استعاد المركز الثاني

برشلونة يهزم إشبيلية ويقترب من أتلتيكو مدريد

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برشلونة - د ب أ

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سجل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي هدفا وصنع هدفا ليواصل برشلونة انطلاقته الجيدة في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز ثمين للغاية على إشبيلية 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الـ25 من المسابقة.

وحسم برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 29 وعزز الفريق انتصاره بهدف ثان في الشوط الثاني سجله ميسي في الدقيقة 86. وبهذا يكون ميسي قد شارك في 57 هدفا في تاريخ مشاركاته أمام أشبيلية حيث سجل 38 هدفا وصنع 19 هدفا في 40 مباراة خاضها أمام هذا الفريق بمختلف البطولات.

ورفع برشلونة رصيده إلى 53 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر وبفارق نقطة واحدة أمام ريال مدريد الذي يستطيع استعادة المركز الثاني إذا حقق الفوز على ريال سوسييداد الاثنين في ختام مباريات المرحلة نفسها.

ومني إشبيلية بالهزيمة الأولى بعد ستة انتصارات متتالية في المسابقة ليتجدمد رصيده عند 48 نقطة في المركز الرابع.

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