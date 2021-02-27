بولونيا يعاقب لاتسيو ويهزمه بهدفين

عاقب بولونيا ضيفه لاتسيو على إهدار ضربة جزاء مبكرة في المباراة وتغلب عليه 2 -صفر يوم السبت في المرحلة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقفز بولونيا إلى وسط جدول المسابقة بعدما حقق فوزا ثمينا اليوم على لاتسيو 2 -صفر فيما مني لاتسيو بالهزيمة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.

وأهدر شيرو إيموبيلي ضربة جزاء للاتسيو في الدقيقة 17 ، وتلقى الفريق العقاب على إهدار هذه الفرصة للتقدم على مضيفه حيث تلقت شباك لاتسيو هدفين بتوقيع إبراهيما مباي ونيكولا سانسوني في الدقيقتين 19 و65.

ورفع بولونيا رصيده إلى 28 نقطة ليقفز إلى المركز الحادي عشر وتجمد رصيد لاتسيو عند 43 نقطة في المركز السادس.