سامباولي يبحث عن "الشغف" في مرسيليا

أظهر خورخي سامباولي مدرب أولمبيك مرسيليا الجديد حماسا لخوض تجربة جديدة في ناد يتمتع "بالشغف والروح" بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.



وعين مرسيليا مدرب الأرجنتين وتشيلي السابق لقيادة الفريق يوم الجمعة خلفا لأندريه-فيلاش بواش الذي تم إيقافه من النادي في الثاني من فبراير شباط الجاري بعد ساعات من تقديم استقالته بسبب خلافات مع الإدارة.



ووقع الأرجنتيني سامباولي (60 عاما) الذي قاد تشيلي للتتويج بكأس كوبا أمريكا لأول مرة في 2015 على عقد يمتد حتى 2023 ووصل إلى مرسيليا بعد أقل من عام على نهاية رحلته مع أتلتيكو مينيرو البرازيلي.



وقال مدرب إشبيلية السابق في بيان: قيل لي طيلة حياتي إن مرسيليا مكان مميز بسبب الشغف، فهو ناد للشعب ولن نخفي شيئا وسنلعب بقوة وفي هذا العالم توجد أماكن للراحة وأخرى مشتعلة وأريد الخيار الأخير وهذا النادي يتمتع بالروح ولهذا نحن هنا.



كما عين مرسيليا بابلو لونغوريا رئيسا لمجلس الإدارة ليخلف جاك-هنري إيرو الذي كان تحت ضغط متزايد من الجماهير.



واقتحم مشجعون مقر تدريبات الفريق هذا الشهر احتجاجا على الإدارة وسوء النتائج.



ويحتل مرسيليا المركز السابع في الدوري بفارق 20 نقطة خلف ليل المتصدر ولديه مباراة مؤجلة وسيستضيف أولمبيك ليون غدا الأحد.