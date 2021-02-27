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كلوب: ليفربول لا يحتاج إلى إعادة بناء

كلوب صلاح
كلوب إلى جانب لاعبه محمد صلاح في مباراة سابقة

كلوب: ليفربول لا يحتاج إلى إعادة بناء

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ليفربول - رويترز

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول عدم حاجته لإعادة بناء التشكيلة في فترة الانتقالات المقبلة وجدد ثقته في اللاعبين الذين قادوا النادي لتحقيق أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال 30 عاما في الموسم الماضي.

وبعد موسم 2019-2020 المذهل ابتلي ليفربول بالإصابات وتراجع مستواه هذا الموسم ليحتل المركز السادس في الدوري برصيد 40 نقطة من 25 مباراة بفارق 19 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي.

وأصبح القائد جوردان هندرسون، الذي حول مركزه اضطراريا إلى مدافع، آخر ضحايا الإصابات بالنادي ليغيب لاعب وسط إنجلترا حتى أبريل بعد الخضوع لجراحة بالفخذ.

وعلى الأرجح سيغيب قلبا الدفاع فيرجيل فان ديك وجو غوميز حتى نهاية الموسم بسبب مشاكل بالركبة كما استبعد جويل ماتيب حتى الموسم المقبل ويعاني أيضا فابينيو ونابي كيتا وجيمس ميلنر من إصابات حاليا.

وقال كلوب إن الإصابات منعته من اللعب بأقوى تشكيلة، وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة شيفيلد يونايتد يوم الأحد: لا اعتقد أنه وقت إعادة البناء كما أفهم مثل رحيل ستة أو سبعة لاعبين وانتهاء عقود والتخلص من لاعبين وإحضار آخرين جدد.

وأضاف: تشكيلة هذا العام لم تحصل على فرصة كافية للعب سويا لكن ستحدث القليل من التعديلات.

وتابع: نتفاعل مع الوضع لكننا نخطط للمستقبل في نفس الوقت ولست متأكدا من إجراء هذه التغييرات في الصيف ولكننا سنحاول.

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